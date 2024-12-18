Крым получит допфинансирование на поддержку сельских медработников

Правительство РФ направит почти 230 млн руб. на единовременные выплаты медработникам, занятым в сельской местности, малых городах и поселках городского типа. В числе заявленных регионов, которые получат допфинансирование — Республика Крым. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства будут распределены между 13 субъектами, включая: Башкирию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Хакасию, Пермский край, а также Вологодскую, Костромскую, Псковскую, Ростовскую, Смоленскую, Тамбовскую и Еврейскую автономную области. Распоряжение о дополнительном финансировании подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Мера позволит привлечь в сельские медучреждения еще 293 специалистов. Из них — 176 врачей и 117 сотрудников среднего медперсонала.

Компенсационные выплаты предоставляются в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые были продлены до 2030 года по инициативе президента. С момента запуска этих программ более 65 тыс. медработников получили выплаты: врачи — по 1 млн руб., средний медицинский персонал — по 500 тыс. руб. Для удаленных территорий суммы выплат увеличиваются до 1,5 млн руб. и 750 тыс. руб. соответственно.

В 2024 году из федерального бюджета на поддержку сельских медработников выделили около 6 млрд руб., что позволило привлечь на работу около 2 тыс. специалистов.

На Кубани за пять лет привлекли более 1,8 тыс. специалистов в медучреждения. Врачи работают по федеральным программам поддержки.

Фил Златов