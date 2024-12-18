Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За пять лет на Кубани трудоустроили более 1,8 тысячи медиков

В Краснодарском крае за пять лет более 1,8 тыс. специалистов привлекли в медучреждения по федеральным программам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Привлечение кадров в амбулаторно-поликлинические учреждения является ключевым направлением нацпроекта «Здравоохранение». Как отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, в 2024 году по программе «Земский доктор/фельдшер» трудоустроили 274 специалиста.

Кроме того, в текущем году привлекли семь новых специалистов в Приморско-Ахтарскую центральную районную больницу. Туда пришли работать терапевты, хирурги, рентгенологи, акушеры-гинекологи и отоларингологи. Часть врачей уже получили единовременные компенсационные выплаты.

В 2023 году в указанное медучреждение трудоустроили пять медиков и два фельдшера скорой помощи.

Нурий Бзасежев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...