За пять лет на Кубани трудоустроили более 1,8 тысячи медиков

В Краснодарском крае за пять лет более 1,8 тыс. специалистов привлекли в медучреждения по федеральным программам поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Привлечение кадров в амбулаторно-поликлинические учреждения является ключевым направлением нацпроекта «Здравоохранение». Как отметил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, в 2024 году по программе «Земский доктор/фельдшер» трудоустроили 274 специалиста.

Кроме того, в текущем году привлекли семь новых специалистов в Приморско-Ахтарскую центральную районную больницу. Туда пришли работать терапевты, хирурги, рентгенологи, акушеры-гинекологи и отоларингологи. Часть врачей уже получили единовременные компенсационные выплаты.

В 2023 году в указанное медучреждение трудоустроили пять медиков и два фельдшера скорой помощи.

Нурий Бзасежев