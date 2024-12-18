«Роста» не хватило

Арбитражный суд Челябинской области начал рассматривать иск администрации Аргаяшского района к челябинской компании «Строительная фирма “Роста”» о взыскании почти 67 млн руб. Заявитель требует вернуть аванс по расторгнутому контракту на строительство станции водозабора и водоочистки в селе Аргаяш в рамках федерального проекта «Чистая вода». Договор на сумму 136,8 млн руб. был заключен в апреле 2023 года, а в сентябре этого года разорван заказчиком из-за нарушения сроков. Подрядчик, ранее ссылавшийся на объективные причины затянувшейся работы, предъявил в суде встречное требование — о признании решения о расторжении недействительным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчик должен был построить станцию водоочистки в Аргаяше до конца 2024 года

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Подрядчик должен был построить станцию водоочистки в Аргаяше до конца 2024 года

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Администрация Аргаяшского муниципального района потребовала 66,7 млн руб. от бывшего подрядчика строительства станции водозабора и водоочистки в районном центре — ООО «Строительная фирма “Роста”» (Челябинск). Арбитражный суд Челябинской области на этой неделе приступил к рассмотрению соответствующего иска и назначил дело к судебному разбирательству. Следующее заседание назначено на 10 февраля 2025 года. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Администрация Аргаяшского района просит взыскать с ответчика сумму авансового платежа в размере 59,5 млн руб., а также пени 6,6 млн и штраф 684 тыс. руб. за неисполнение муниципального контракта. Договор на выполнение работы по объекту «Водонасосная станция второго подъема, строительство станции водоочистки в селе Аргаяш» стороны заключили 10 апреля 2023 года. Строительная фирма «Роста» стала победителем аукциона с начальной ценой 154,6 млн руб., предложив выполнить работу за 136,8 млн руб. Всего в торгах участвовали три организации. Средства на создание станции водозабора и водоочистки в Аргаяше администрация района получила по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Подрядчик должен был до 31 декабря 2024 года построить в райцентре комплекс водозабора из трех подземных скважин — двух основных и резервной для стабильного обеспечения местных жителей качественной питьевой водой. Проект предусматривает трехступенчатую систему очистки, а также строительство двух резервуаров для чистой воды объемом по 200 кубометров. Производительность станции — 1 тыс. кубометров питьевой воды в сутки.

23 сентября 2024 года заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ на 409 дней. В Единой информационной системе в сфере закупок имеются сведения, что администрация Аргаяшского района заплатила СФ «Роста» почти 72 млн руб., при этом стоимость исполненных подрядчиком обязательств составила 12,5 млн руб.

Челябинская компания не согласилась с иском аргаяшских властей и предъявила встречное требование — признать решение об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным. Представители ответчика пояснили “Ъ-Южный Урал”, что заинтересованы в исполнении контракта, а нарушение сроков выполнения работ имеет объективные причины.

«В ходе выполнения работ подрядчик наткнулся на изобилие грунтовых вод и осадков, которые в свою очередь вызывают неравномерное оседание грунта, подтопление и разрушение сооружений. В связи с чем возникла необходимость осушения путем откачки воды и создания зумпфы (отстойник для сбора грунтовых вод.— “Ъ-Южный Урал”). Неоднократная откачка результаты не давала, в связи с чем работы были приостановлены»,— говорится во встречном иске ООО «СФ “Роста”» (имеется в распоряжении “Ъ-Южный Урал”).

В документе говорится, что заказчик уже пытался расторгнуть контракт в мае этого года. Но подрядчик оспорил это решение: 19 августа Арбитражный суд Челябинской области признал односторонний отказ от договора недействительным. В этом деле подрядчик кроме «изобилия грунтовых вод» также ссылался на поставку бракованных комплектующих для укладки труб, их длительную замену и ошибки в проекте. В результате 20 сентября администрация Аргаяшского района отменила решение о расторжении от 13 мая, но 23 сентября подписала новое.

Кроме того, заказчик подавал заявление в УФАС России по Челябинской области о включении СФ «Роста» в реестр недобросовестных подрядчиков, но получил отказ.

Арбитражный суд региона отставил встречный иск без движения до 23 декабря.

Администрация Аргаяшского района на момент подготовки материала комментариев по делу не предоставила.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Строительная фирма “Роста”» было создано в Челябинске в 1998 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. 90% уставного капитала компании принадлежит Наталье Костарчук, 10% — Артуру Ишбулдину, который является директором организации. В 2023 году выручка СФ «Роста» составила 117 млн руб. (54,6 млн руб. было в 2022 году), чистая прибыль — 10,3 млн руб. (2,3 млн), чистые активы — 14,4 млн руб.

В апреле 2023 года администрация Аргаяшского района заключила с челябинской компанией не только контракт на строительство станции водозабора и водоочистки, но и на возведение детского сада на 120 мест в селе Кулуево. Стоимость контракта составила 186,1 млн руб. По данным сайта госзакупок, от исполнения этого договора заказчик в одностороннем порядке отказался в ноябре этого года из-за нарушения сроков выполнения работ.

В сентябре Межрайонная ИФНС России №32 по Челябинской области направила в суд заявление о признании СФ «Роста» банкротом из-за долга в размере 6,7 млн руб. Заседание по рассмотрению заявления отложено на 5 февраля 2025 года.

Строительство станции водозабора и водоочистки в селе Аргаяш было запланировано на 2020–2022 годы муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и экологические мероприятия Аргаяшского района», утвержденной в конце 2019 года. Создание объекта должно было решить многолетние проблемы с качественной питьевой водой в селе. Еще в 2016 году региональное управление Роспотребнадзора в связи с несоответствием аргаяшской воды нормативам по жесткости, магнию и железу подавало в суд иск к администрации сельского поселения о бездействии и необеспечении жителей качественной водой. Заявление было удовлетворено. В итоге был составлен план мероприятий по решению проблемы, в том числе предусматривающий строительство новой водозаборной станции.

Юлия Гарипова