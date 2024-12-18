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Чиновнику приглянулся чужой Haval

Задержан экс-замминистра труда и социального развития Омской области

Бывший первый замглавы минтруда и соцразвития Омской области Сергей Добрых задержан по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии следственного комитета, он использовал в личных целях кроссовер Haval, который был куплен для дома-интерната. Силовики намерены ходатайствовать перед судом об избрании экс-замминистра меры пресечения в виде домашнего ареста. Они не исключают, что обвиняемый используют свои связи и авторитет, заработанные в органах власти, для противодействия расследованию.

СКР намерено попросить суд отправить Сергея Добрых под домашний арест

СКР намерено попросить суд отправить Сергея Добрых под домашний арест

Фото: Правительство Омской области

СКР намерено попросить суд отправить Сергея Добрых под домашний арест

Фото: Правительство Омской области

Следственный комитет России сегодня сообщил о задержании экс-замминистра труда и социального развития Омской области 62-летнего Сергея Добрых. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По данным правоохранителей, в апреле-июне 2024 года омский дом-интернат для инвалидов приобрел за счет внебюджетных средств новый китайский кроссовер Haval стоимостью 3,37 млн руб. В последующем, автомобиль «передали в оперативное управление другому казенному социальному учреждению Омской области, а фактически - для нужд первого заместителя министра»,— говорится в сообщение силового ведомства. Таким образом, считает следствие, были «существенно нарушены интересы дома-интерната и его постояльцев».

Расследование уголовного дела началось в сентябре, тогда же суд поместил под домашний арест директора дома-интерната 70-летнего Владимира Метлицкого. Сергей Добрых, который месяц назад оставил должность замминистра, был задержан 17 декабря. Обвинение в превышении должностных полномочий он отрицает. Ожидается, что завтра Куйбышевский районный суд Омска изберет бывшему чиновнику меру пресечения.

По данным источников «Ъ-Сибирь», следствие будет настаивать на домашнем аресте господина Добрых. Свое ходатайство они аргументируют тем, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может чинить препятствия следствию, используя для этого обширные связи и авторитет, полученные за время службы в органах власти, или же может скрыться.

«Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления»,— говорится в сообщении регионального управления СКР.

Сергей Добрых занял пост первого замминистра труда и социального развития Омской области в 2015 году. Он выпускник Омского мединститута, в 1992 году стал главврачом Нововаршавской ЦРБ, а в 1997 — главврачом омского роддома №6. В конце девяностых возглавил управление здравоохранения в администрации Центрального округа. В середине 2000-х руководил главным управлением здравоохранения администрации Омской области. До перехода в правительство господин Добрых возглавлял департамент здравоохранения мэрии Омска.

В середине февраля этого года Сергей Добрых пострадал в крупном ДТП. Его служебная Toyota столкнулась с пассажирской «Газелью». В результате аварии погиб водитель чиновника, самого замминистра и пассажиров микроавтобуса доставили в больницу с травмами различной тяжести. В июне губернатор Омской области Виталий Хоценко провел кадровые перестановки в минтруда. Ведомство возглавила Ирина Варнавская. Спустя пять месяцев ее первый заместитель оставил службу.

Константин Воронов

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