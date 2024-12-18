В Брянской области стартует региональный аналог программы «Время героев»

Власти Брянской области запускают региональный аналог президентского проекта «Время героев». Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале рассказал, что новый проект будет называться «Брянские герои», в рамках программы будут проводиться обучение и переподготовка участников специальной военной операции.

Господин Богомаз подчеркнул, что проект объединит бойцов с тыловыми помощниками, волонтерами и медиками. С его помощью, по мнению главы области, будет создана новая команда «лидеров, управленцев и профессионалов, готовых взять на себя ответственность за будущее региона». Партнерами «Брянских героев» станут Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте и фонд «Защитники Отечества».

Как рассказывал «Ъ», массовый запуск в регионах программ—аналогов проекта «Время героев» начался после выступления президента Владимира Путина на съезде «Единой России» 14 декабря. В нескольких субъектах РФ, в том числе в Ставропольском крае, Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, такие проекты уже действуют. О планах запустить программы обучения и переподготовки участников СВО в 2025 году заявили власти Нижегородской области, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Чувашии.

Сергей Толмачев, Воронеж