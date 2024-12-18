Ресторатор Игорь Ташкинов откроет три новых заведения на Уралмаше

Ресторанная группа RGT («Счастливые люди», «Жадина Говядина», «Море Мясо», «Медвежья Падь») Игоря Ташкинова планирует открыть три заведения на Уралмаше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в ЖК «Банников дом» на ул. Уральских рабочих хотят открыть двухэтажный семейный ресторан, кофейню-пекарню с ранними завтраками и винотеку с дегустациями. Открытия намечены на 2026 год.

«Это динамично развивающийся район с богатой историей и культурой, частью которой уже являются наши рестораны. Мы видим большой потенциал для создания уникальных гастрономических проектов, которые будут востребованы местными жителями и гостями Уралмаша. Открытие ресторанов здесь позволяет нам не только удовлетворять потребности, но и вносить свой вклад в развитие культурной жизни района», — прокомментировал Игорь Ташкинов.

Заведения хотят открыть в жилом комплексе, который еще строится. Сам ЖК возводят на месте ресторана «Грядка», который также принадлежал Игорю Ташкинову, но в 2022 году там произошел крупный пожар.

Напомним, недавно в Екатеринбурге после реконструкции открылся один из старейших итальянских ресторанов города – Carbonara.