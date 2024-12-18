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Ресторатор Игорь Ташкинов откроет три новых заведения на Уралмаше

Ресторанная группа RGT («Счастливые люди», «Жадина Говядина», «Море Мясо», «Медвежья Падь») Игоря Ташкинова планирует открыть три заведения на Уралмаше.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, в ЖК «Банников дом» на ул. Уральских рабочих хотят открыть двухэтажный семейный ресторан, кофейню-пекарню с ранними завтраками и винотеку с дегустациями. Открытия намечены на 2026 год.

«Это динамично развивающийся район с богатой историей и культурой, частью которой уже являются наши рестораны. Мы видим большой потенциал для создания уникальных гастрономических проектов, которые будут востребованы местными жителями и гостями Уралмаша. Открытие ресторанов здесь позволяет нам не только удовлетворять потребности, но и вносить свой вклад в развитие культурной жизни района», — прокомментировал Игорь Ташкинов.

Заведения хотят открыть в жилом комплексе, который еще строится. Сам ЖК возводят на месте ресторана «Грядка», который также принадлежал Игорю Ташкинову, но в 2022 году там произошел крупный пожар.

Напомним, недавно в Екатеринбурге после реконструкции открылся один из старейших итальянских ресторанов города – Carbonara.

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