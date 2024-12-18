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На Ямале презентовали туристический проект «Полярная вертикаль»

В Салехарде прошла презентация проекта «Полярная вертикаль», направленного на создание новых альпинистских маршрутов в регионе, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект включает разработку безопасных и комфортных трасс для туристов и спортсменов, которые уже внесены в альпинистские карты России.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В рамках проекта планируется организовать альпинистские лагеря, обучающие курсы, экспедиции и создание инфраструктуры для комфортного восхождения. Сенатор РФ Владимир Пушкарев сообщил, что в конце сентября он вместе с командой прошел маршрут Ледник Романтиков и поднялся на скалы горного массива Рай-Из. 17 декабря группа во главе с господином Пушкаревым взошла на гору Черную, зафиксировав новый альпинистский маршрут.

«Наша цель – привлечь внимание к альпинизму, скалолазанию и путешествиям, а также создать условия для активного отдыха и спорта в горах Полярного Урала. В рамках проекта будут организованы альпинистские лагеря, проведены обучающие курсы и экспедиции, а также создана инфраструктура для комфортного и безопасного восхождения», – сказал Владимир Пушкарев.

По словам сенатора, массив Рай-Из привлекает любителей альпинизма своими вершинами, такими как Черная, Желтая, Топографов, пик Полярный, Скалистый и Енга-Ю-Из. Господин Пушкарев отметил, что большинство посетителей не знают о наличии маршрутов на северо-западной стороне массива. В горах Полярного Урала зарегистрировано 30 маршрутов, но местность имеет большой потенциал для создания новых, добавил сенатор.

Ранее на Ямале презентовали концепцию стратегического развития Приуральского района, рассчитанную на 5 лет с затратами в 31 млрд руб. В частности, планируется сделать административный центр село Аксарка опорной точкой, притягивающей туристов бытом коренного населения.

Анна Капустина

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