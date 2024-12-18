Юношеские сборные России по футболу прошли тесты в лабораториях «Сириуса»

Футболисты юношеских сборных команд России прошли комплексное тестирование в лабораторном комплексе университета «Сириус». Эксперты оценивали, насколько спортсмены способны концентрироваться и распределять внимание, следить за объектами, которые движутся вокруг. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В исследованиях приняли участие футболисты национальных команд с 2008 по 2011 года рождения — шесть команд юношей и девушек.

Подобные тесты позволяют выявить сильные и слабые стороны спортсменов, определить накопившуюся усталость или предсказать травму. Внимание уделяется как физической подготовке, так и перцептивно-когнитивным способностям — они помогают реагировать на изменение игровой ситуации на поле и принимать решения. Тесты позволяют скорректировать тренировочную программу и сделать ее индивидуальной для каждого игрока.

Как пояснил начальник отдела научно-методического обеспечения департамента сборных команд РФС Евгений Калинин, тесты сопровождают спортсменов в течение всей карьеры и позволяют в динамике следить за развитием игрока.

Следующим этапом станет тестирование игроков во время учебно-тренировочного процесса на футбольном поле.

Александра Каверина