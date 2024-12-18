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На пляжах Кубани установят 65 световых башен для круглосуточных работ по очистке

Власти Краснодарского края установят на пляжах 65 световых башен для круглосуточной работы по очистке береговой линии от нефтепродуктов, сообщили в региональном оперативном штабе. По состоянию на 18 декабря в Темрюкском районе и Анапе собрано почти 80 т песка, загрязненного мазутом. Всего в зоне мониторинга 70 км береговой линии.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. Один член экипажа танкера «Волгонефть-212» погиб, 11 попали в больницу с переохлаждением. Экипаж «Волгонефть-239» при эвакуации не пострадал. По факту крушения судов СКР расследует уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Из данных оперштаба следует, что полностью от мазута очищены 8,1 км береговой линии. Участки загрязнения в Анапе и Темрюкском районе разделены на четыре сектора. Общая их протяженность составляет 49 км, но экстренные службы наблюдают за ситуацией на 70 км берега.

В Темрюкском районе работы по очистке ведутся на участке от озера Соленое до поселка Веселовка. В Анапе участки проходят от Бугазской косы до центрального пляжа станицы Благовещенской, от центрального пляжа поселка Витязево до центрального пляжа Анапы, а также между центральными пляжами в станице Благовещенской и Анапе.

В местах работы спасателей и волонтеров организованы пункты обогрева и полевые кухни. Координация волонтеров проходит в едином волонтерском штабе в поселке Витязево (11 км от Анапы). Там их снабжают спецодеждой и проводят инструктаж. В том же поселке организован пункт спасения птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. О его открытии стало известно 17 декабря. В пункте работают 20 ветеринарных врачей и волонтеров. За сегодняшний день им удалось оказать помощь 30 птицам.

Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. т. К вечеру 17 декабря волонтерам и сотрудникам экстренных служб удалось убрать с пляжей в Анапе и Темрюкском районе 12,6 т загрязненного песка. За день была расчищена береговая линия на протяжении 4,2 км.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На черноморском побережье отмывают птиц».

Полина Мотызлевская

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