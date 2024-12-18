В Таганроге ограничили движение по улице Москатова

До 25 декабря в приморском городе ограничили движение транспорта по участку на ул. Москатова — от ул. Нестора Кукольника до ул. Дзержинского. Как сообщает пресс-служба администрации Таганрога, это связано с капремонтом канализационного коллектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Перекрытый участок автобусы № 6в и №11 будут объезжать от ул. Москатова по ул. Нестора Кукольника, ул. Московской, ул. Пальмиро Тольятти и ул. Дзержинского. Выезд будет осуществляться в обратном направлении.

Объезд для других транспортных средств — в соответствии с правилами дорожного движения.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в январе ограничат движение транспорта и пешеходов по трем улицам Ростова в связи с ремонтом на подземных коммуникациях.

Анастасия Казуков