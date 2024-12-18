Аналитики назвали топ-20 дефицитных специалистов на Кубани в 2024 году

В Краснодарском крае в течение всего 2024 года чаще всего занимали верхние строчки рейтинга самых дефицитных профессий дворник, врач, токарь, риелтор, продавец. Исследование провели аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На одну вакансию дворника приходилось в 2024 году в среднем всего 0,8 резюме. Чуть больше — по одному резюме — подавали на вакансии риелторов и токарей, по 1,1 — на вакансии врачей, по 1,2 — специалистов по взысканию задолженности, по 1,3 — продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. По 1,9 резюме было на вакансии слесарей и сантехников, товароведов, поваров, пекарей и кондитеров.

В топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Краснодарском крае, вошли фармацевты, администраторы торгового зала и сварщики (по два резюме на вакансию), операторы производственной линии (2,1), мерчандайзеры (2,3), автослесари, автомеханики (2,4), операторы call-центра, специалисты контактного центра, уборщики (2,5), электромонтажники, операторы станков с ЧПУ, медсестры и медбратья (2,6).

Татьяна Ручкина