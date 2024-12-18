Аналитики назвали топ-20 дефицитных специалистов на Кубани в 2024 году
В Краснодарском крае в течение всего 2024 года чаще всего занимали верхние строчки рейтинга самых дефицитных профессий дворник, врач, токарь, риелтор, продавец. Исследование провели аналитики hh.ru.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
На одну вакансию дворника приходилось в 2024 году в среднем всего 0,8 резюме. Чуть больше — по одному резюме — подавали на вакансии риелторов и токарей, по 1,1 — на вакансии врачей, по 1,2 — специалистов по взысканию задолженности, по 1,3 — продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. По 1,9 резюме было на вакансии слесарей и сантехников, товароведов, поваров, пекарей и кондитеров.
В топ-20 специалистов, которых особенно сильно не хватает сейчас в Краснодарском крае, вошли фармацевты, администраторы торгового зала и сварщики (по два резюме на вакансию), операторы производственной линии (2,1), мерчандайзеры (2,3), автослесари, автомеханики (2,4), операторы call-центра, специалисты контактного центра, уборщики (2,5), электромонтажники, операторы станков с ЧПУ, медсестры и медбратья (2,6).