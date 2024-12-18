В Челябинске будут судить 12 наркодилеров за сбыт 23 кг героина и мефедрона

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 12 участников преступного сообщества, пятеро из которых являются иностранными гражданами, по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), п. «а» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Из оборота изъято свыше 23 кг различных наркотиков, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, трое иностранцев организовали преступное сообщество, чтобы продавать наркотические средства на территории страны. В 2022-2024 годах они распространяли вещества в Челябинской, Свердловской, Тульской, Тверской, Московской, Ленинградской областях. Сотрудники правоохранительных органов из незаконного оборота изъяли более 10 кг героина, 12 кг метадона и мефедрона и свыше 1,3 кг опия и гашиша. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 12,5 млн руб. Дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска