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Бывшего замначальника полиции УМВД по Челябинской области отправили в СИЗО

Суд по ходатайству следователя регионального СКР заключил под стражу бывшего заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Челябинской области Сергея Федерягина, обвиняемого в получении взяток. Он пробудет в СИЗО как минимум до 17 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2021-2023 годах полицейский получил взятки на общую сумму не менее 700 тыс. руб. от представителей фармацевтической компании за общее покровительство незаконной предпринимательской деятельности, связанной с оборотом сильнодействующих медицинских препаратов в Коркино. Кроме того, Сергей Федерягин распоряжался о непринятии мер административного и уголовного реагирования за сбыт без лицензии препаратов представителям цыганской этнической группы, сообщает источник «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах. Сотрудники ФСБ провели обыски по месту жительства бывшего высокопоставленного сотрудника полиции, а также по прошлому месту его работы.

Виталина Ярховска

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