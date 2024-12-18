В Курганской области могут повысить штраф за безбилетный проезд в 25 раз

На заседании Курганской городской думы 18 декабря депутаты одобрили инициативу по внесению поправок в областной закон, предусматривающих увеличение штрафа за безбилетный проезд в 25 раз, сообщает пресс-служба думы.

Планируется поднять сумму штрафа за бесплатный проезд и провоз багажа, который сейчас, по мнению депутатов, имеет «незначительный размер» в 100 руб., до 2,5 тыс. руб. Также необходимо определить размер санкций за повторное нарушение в 5 тыс. руб. Как пояснил разработчик проекта закона, заместитель главы города Сергей Романов, повышение штрафов послужит стимулом для граждан, которые не оплачивают проезд, изменить свое поведение. Кроме того, в ближайшее время собираются отказаться от услуг кондукторов в общественном транспорте, и принятие законопроекта позволит сформировать у пассажиров ответственное отношение к покупке билетов.

Виталина Ярховска