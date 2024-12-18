Ярославль принял бюджет на 2025 год

В Ярославле депутаты муниципалитета проголосовали за принятие бюджета на 2025 и плановые 2026 и 2027 годы. Заседание состоялось 18 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

С докладом о проекте бюджета на 2025 года выступил мэр Артем Молчанов. Он сообщил, что общая сумма бюджета на следующий год составит 27 млрд 11 млн руб., расходы будут равны доходам. Это на 10% меньше, чем по итогам текущего года.

«Мы с вами заканчиваем 2024 год с бюджетом более 30 млрд руб. Это беспрецедентный бюджет для Ярославля. Начинали 2024 год мы с 26 млрд руб. Когда рассматриваем сегодня проект решения о бюджете на 2025 год, видим, что совместными усилиями в течение года мы проводили большую работу по увеличению бюджета. Я могу сказать, что тот бюджет, который мы принимаем сегодня, носит характер стабильного бюджета»,— сказал мэр.

На три нацпроекта Ярославль получит из областного бюджета более 1 млрд руб. Еще 500 млн руб. придет на дорожный ремонт, при этом общая сумма расходов на эти цели запланирована в объеме 1,7 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура обратила внимание мэрии на недостаток средств на содержание и ремонт дорог. Мэр сказал, что предложения ведомства были рассмотрены.

«Мы их внимательно и детально рассмотрели, это направление будем усиливать и в течение года неоднократно будем неоднократно возвращаться к вопросу об усилении этой работы»,— сказал Артем Молчанов.

По итогам заседания депутаты приняли проект бюджета.

Алла Чижова