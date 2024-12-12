Бюджет за судом не поспевает

Члены бюджетной комиссии муниципалитета рассмотрели проект бюджета Ярославля на 2025 год. Он сформирован без дефицита, однако доходы и расходы пока запланированы в меньшем объеме, чем в текущем году. Существенно уменьшены субсидии из бюджета области. По мнению прокуратуры, особенно заметен недостаток средств на содержание и ремонт дорог. Запланированного уровня средств не хватает даже на ремонт по решениям судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко / «Вконтакте» Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

11 декабря на заседании постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике муниципалитета Ярославля депутаты рассмотрели проект бюджета на 2025 год. С докладом выступил заместитель мэра, директор департамента финансов Андрей Данц.

Доходы бюджета на 2025 год запланированы меньше, чем в 2024 году — в сумме 25,9 млрд руб., в текущем году в последней редакции бюджета они составляют 30,1 млрд руб.

Собственные доходы увеличиваются на 6% по сравнению с ожидаемым исполнением текущего года и составят 12,5 млрд. Субсидии из областного бюджета в проекте составляют 13,3 млрд или на 27% меньше, чем в действующем бюджете этого года (18,3 млрд).

Расходы во внесенном проекте бюджета равняются доходам, однако и мэрия, и депутаты уже готовы их увеличить путем внесения поправок. Как сообщил Андрей Данц, поправки мэрии подготовлены на 340 млн руб., поправки депутатов — на 95 млн руб.

60% городского бюджета составляет заработная плата работников бюджетной сферы, половина из этих расходов приходится на образование.

Основными приоритетами при формировании бюджета господин Данц назвал бездефицитность, сохранение достигнутого уровня муниципальных услуг, выполнение социальных обязательств, максимальное участие в нацпроектах.

Так, Ярославль с 2025 года войдет в три новых нацпроекта: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». Помимо этого, город самостоятельно планирует в следующем году начать программу по благоустройству школьных территорий и стадионов. В год должны ремонтировать не менее шести объектов, пока деньги закладываются лишь на два.

«Уже при исполнении бюджета, при наличии средств будем наполнять эту программу. То есть мэром поставлена задача минимум шесть стадионов при школах подготовить и обеспечить. Средняя стоимость от 7 до 10 млн каждого объекта»,— сказал директор департамента финансов.

Также 63 млн руб. направят на улучшение материально-технического состояния школ, вошедших в образовательные комплексы. Напомним, в этом году в Ярославле семь школ объединили в три образовательных комплекса. 90 млн руб. будет выделено муниципальному санаторию «Ясные зори», из них 10 млн — на ремонт. Как подчеркнул господин Данц, стоит задача «не остановить функционирование санатория».

Депутаты, входящие в комиссию по бюджету, не стали критиковать проект документа. Главные претензии к бюджету предъявила прокуратура города. Как рассказала представитель ведомства Анна Шарапова, в городе из 762 км дорог 215 находятся в неудовлетворительном состоянии, а денег на полноценное содержание и ремонт мэрия в бюджет не заложила.

«Ежегодная потребность из бюджета города на выполнение комплекса дорожных работ составляет более 3 млрд. Кроме того, на принудительном исполнении находится 351 исполнительное производство в отношении автомобильных дорог, финансовая потребность на приведение в нормативное состояние которых составляет 4,1 млрд руб. При этом размер денежных средств, планируемых к включению в бюджет на указанные цели на 2025 год, составляет лишь немногим более 2 млрд руб.»,— сказала госпожа Шарапова.

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Николай Степанов сказал в ответ, что на содержание дорог город увеличил финансирование.

«По дорогам, конечно, цифры хотелось бы иметь больше, но на 2025 год выделено фактически беспрецедентная до сих пор сумма, близкая к миллиарду рублей. Поэтому город сделал даже больше, чем мог, в этой части. Но у нас значительно уменьшился объем субсидий из областного бюджета на дорожную деятельность. Здесь мы будем продолжать работать с правительством области по выделению дополнительных средств»,— заключил господин Степанов.

Заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин спросил у прокуратуры, должна ли мэрия ремонтировать дороги только по решениям судов.

«Возьмем вот две дороги, обе требуют ремонта. По одной дороге есть судебное решение, а по другой — нет. Приоритет как здесь расставить?

Не хотелось бы, чтобы у нас бюджетное планирование происходило на основании судебных решений»,— сказал господин Ненилин.

Анна Шарапова пояснила, что прокуратура не вмешивается в бюджетный процесс, а лишь акцентирует внимание на существующих проблемах. Бюджет Ярославля будут принимать депутаты муниципалитета 18 декабря на пленарном заседании.

Алла Чижова