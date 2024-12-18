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В Краснодаре завершили строительство детского сада на 350 мест

В Прикубанском округе Краснодара завершилось строительство нового детского сада на 350 мест в районе ул. 2-й Ямальской. Работы выполнили по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры», сообщает пресс-служба администрации края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам руководителя департамента строительства Краснодарского края Игоря Федосова, объект уже получил заключение о соответствии требованиям проектной документации. Сейчас застройщик подготавливает документы для ввода детского сада в эксплуатацию.

Общая площадь здания составляет 7,1 тыс. кв. м. В нем размещены игровые, спальни, буфеты, изо- и мультстудия, мини-музей, кабинеты для подготовки к школе. Также там находятся кабинет логопеда, психолога, компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы.

В 2024 году в Краснодарском крае было построено 17 детских дошкольных учреждений, рассчитанных на 3740 мест.

Алина Зорина

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