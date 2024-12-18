Уральские основательницы 12Storeez попали в «Светскую карту» «Ъ» и «Антиглянца»

Уральские дизайнеры, основательницы 12Storeez (бренд одежды из Екатеринбурга) Марина и Ирина Голомаздины попали в «Светскую карту-2025». Спецпроект представили «Коммерсантъ» и «Антиглянец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как пишет «Ъ», «Светская карта» – это карта взаимоотношений участники светской жизни Москвы и не только. Желтым в карте отмечены люди-хабы, собирающие вокруг себя комьюнити единомышленников. Зеленые линии — дружба. Красные — вражда или просто прохладные отношения.

У сестер Голомаздиных две зеленые линии со стилистом Натальей Гольденберг, а также с блогером Надеждой Стрелец.

Напомним, в этом году 12Storeez победил в номинации «Бренд, рожденный в городе» премии «Твердые знаки — 2024», учрежденной ИД «Коммерсантъ-Урал».