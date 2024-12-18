Доходы республиканского бюджета Чувашии по состоянию на 17 декабря достигли 100 млрд руб., что на 13 млрд больше показателя прошлого года. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доходы бюджета Чувашии превысили 100 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Доходы бюджета Чувашии превысили 100 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Более половины поступлений в бюджет составили налоговые платежи — 55,3 млрд руб.

По словам главы региона, стабильные налоговые поступления обеспечивают выполнение социальных программ и развитие республики. В дальнейшем власти планируют совершенствовать механизмы управления бюджетом и повышать собираемость налогов.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Чувашии в 2025 году достигнут 100,1 млрд руб., что превысит первоначальные планы на 2024 год на 10,5 млрд руб.

Анар Зейналов