Доходы бюджета Чувашии превысили 100 млрд рублей
Доходы республиканского бюджета Чувашии по состоянию на 17 декабря достигли 100 млрд руб., что на 13 млрд больше показателя прошлого года. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.
Доходы бюджета Чувашии превысили 100 млрд рублей
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Более половины поступлений в бюджет составили налоговые платежи — 55,3 млрд руб.
По словам главы региона, стабильные налоговые поступления обеспечивают выполнение социальных программ и развитие республики. В дальнейшем власти планируют совершенствовать механизмы управления бюджетом и повышать собираемость налогов.
Ранее сообщалось, что доходы бюджета Чувашии в 2025 году достигнут 100,1 млрд руб., что превысит первоначальные планы на 2024 год на 10,5 млрд руб.