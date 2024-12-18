В Челябинской области возбудили уголовное дело из-за гибели рабочего

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняет обстоятельства гибели рабочего из-за наезда на него трактора. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 17 декабря этого года на территории предприятия в поселке Луговой Красноармейского района. Водитель трактора с бульдозерным оборудованием задавил рабочего, из-за чего он скончался на месте от травм.

В настоящий момент решается вопрос о предъявлении водителю обвинения и избрании ему меры пресечения.