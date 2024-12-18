Банк Уралсиб предлагает вкладчикам полис «Гарантия дохода» от ПСБ Cтрахования

Банк Уралсиб предлагает клиентам полис «Гарантия дохода» от cтраховой компании «ПСБ Cтрахование», который поможет компенсировать доход по вкладу при его досрочном закрытии – в случае возникновения проблем со здоровьем клиента или внезапным имущественным ущербом.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

При открытии вклада в Банке Уралсиб клиент может оформить страховой полис, который предусматривает два вида страховых выплат:

компенсация неполученного дохода по вкладу по причине его досрочного закрытия в ситуациях, связанных с утратой движимого или недвижимого имущества, или прав на него, а также потерей близкого родственника;

выплата по страхованию жизни и здоровья – в случае гибели или установления инвалидности застрахованного лица (1-2 группы) в результате несчастного случая.

Также в продукт дополнительно входит услуга юридической помощи, которая включает в себя консультации по взаимодействию с госорганами и подготовку жалобы по оспариванию судебного решения в случае утраты прав собственности на имущество.

Полис «Гарантия дохода» оформляется на год и распространяется на все действующие в течение срока действия полиса вклады, открытые в Банке Уралсиб. Клиенту на выбор предоставляется 3 варианта полиса с разными страховыми суммами и стоимостью 5000, 10000 или 15000 рублей. Оформить страховой полис можно в отделениях Банка Уралсиб – без ограничений по сумме вклада или количеству полисов. Клиенту на момент оформления полиса должно быть не более 85 лет.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Услуги страхования оказывает ООО «ПСБ Страхование», лицензия Банка России на осуществление деятельности по добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни СЛ № 3941 от 10.04.2023, по добровольному имущественному страхованию СИ № 3941 от 10.04.2023, подробнее об условиях страхования на https://www.psbins.ru/

ПСБ Страхование – дочерняя страховая компания банка ПСБ, которая предоставляет клиентам широкий перечень страховых продуктов и услуг: от корпоративных программ для защиты имущественных и финансовых интересов бизнеса до комплексных решений по защите сотрудников, а также страхования частных лиц. Компания создана в рамках развития небанковских сервисов группы ПСБ.

Услуги юридической помощи оказывает ООО «Юридические Решения», ОГРН 5177746279266, Адрес 127055, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, офис 23

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»