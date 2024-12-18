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На Кубани контрактник осужден за попытку убийства из ревности

Как стало известно «Ъ-Кубань», Краснодарский гарнизонный военный суд назначил проходящему военную службу по контракту Михаилу Иксанову наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. за совершение преступления по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Контрактник выстрелил из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья в соперника из-за ревности.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что осужденный договорился о встрече с потерпевшим 20 марта 2024 года в поселке Энем (Адыгея). Прибыв на условленное место, увидев соперника, он произвел один выстрел, попав в автомобиль потерпевшего Toyota Corolla. В своих показаниях Михаил Иксанов заявил, что произошел самопроизвольный выстрел.

«Далее посмотрев, куда произошел выстрел, он увидел уезжающий автомобиль, каких-либо повреждений на автомобиле он не заметил и направился обратно к своему автомобилю, ружье положил на заднее сиденье»,— говорится в решении суда.

По приезде домой его задержали сотрудники полиции.

Ранее, в сентябре 2023 года, осужденный вместе со своей супругой были в гостях у потерпевшего в станице Афипской Краснодарского края, где у него возник конфликт с мужчиной. Контрактник запретил супруге общаться с ним из-за ревности. После возвращения домой из зоны СВО в начале 2024 года Михаила Иксанова между супругами сложились «напряженные» отношения. Позже женщина заявила о том, что хочет развестись. Ее муж искал причины разлада отношений. При этом мама супруги контрактника рассказала ему, что женщина изменяет ему с новым знакомым.

Потерпевший заявил, что помогал с ремонтом в квартире Михаила Иксанова. Он опроверг сомнения военнослужащего о любовной связи с его супругой, заявив, что «они исключительно находятся в дружеских отношениях».

Однако жена контрактника рассказала о том, что действительно с осени 2023 года по февраль 2024 года у нее была интимная связь с мужчиной. В период, когда Михаил Иксанов находился на СВО, были случаи, когда она проводила с ним совместно время.

Тат Гаспарян

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