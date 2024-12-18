Главные новости за 18 декабря. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов

Бывшего топ-менеджера белгородского «Газпрома» Александра Белоусова осудили за получение взятки.

Мирный житель пострадал при ударе беспилотника в Белгородской области.

Воронежские коммунисты переизбрали главу, а белгородские выбрали нового.

Управление ФСБ по Белгородской области возглавил Дмитрий Богданов.

Белгородский «Ваш хлеб» семьи Тебекиных перешел под контроль Дмитрия Избрехта.

Воронежская облдума одобрила изменения в региональный «закон о тишине».

Апелляционный суд подтвердил верность неначисления 162 млн руб. налогов «Тамбовбизнестрою».

Гендиректором мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье» назначена Ирина Ходосова.

Областное госпредприятие «Липецкдоравтоцентр» выиграло подряд на содержание дорог в Липецкой области за 542,3 млн руб.