Главные новости за 18 декабря. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов
Бывшего топ-менеджера белгородского «Газпрома» Александра Белоусова осудили за получение взятки.
Мирный житель пострадал при ударе беспилотника в Белгородской области.
Воронежские коммунисты переизбрали главу, а белгородские выбрали нового.
Управление ФСБ по Белгородской области возглавил Дмитрий Богданов.
Белгородский «Ваш хлеб» семьи Тебекиных перешел под контроль Дмитрия Избрехта.
Воронежская облдума одобрила изменения в региональный «закон о тишине».
Апелляционный суд подтвердил верность неначисления 162 млн руб. налогов «Тамбовбизнестрою».
Гендиректором мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье» назначена Ирина Ходосова.
Областное госпредприятие «Липецкдоравтоцентр» выиграло подряд на содержание дорог в Липецкой области за 542,3 млн руб.