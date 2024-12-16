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В зоне СВО пропал 50-летний военный из Ростовской области

В зоне СВО пропал 50-летний военнослужащий Юрий Подъячев (позывной — «Столевар»). Он не выходил на связь больше месяца, сообщает портал Donday.

Юрий Подъячев был закреплен за воинской частью в Миллерово Ростовской области. Военный служил в мотострелковом отделении.

Последний раз он выходил на связь 6 ноября, тогда мужчина находился под Курском.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», на турнире кубка ЕвропыWPC скоропостижно скончался 46-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский.

Анна Марьина

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