Жители Краснодара стали вдвое чаще пользоваться муниципальными парковками

Краснодарцы стали в два раза чаще пользоваться муниципальными парковками. С января 2024 года они совершили около 4 млн оплат, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В 2024 году в Краснодаре ввели 2 тыс. дополнительных парковочных мест, увеличив их общее число до 11,6 тыс. С января административная комиссия вынесла почти 173 тыс. постановлений за неуплату парковки.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, для борьбы с неплательщиками в 2025 году могут измениться условия парковки. Власти планируют масштабировать передвижную систему фиксации автомобилей. Водителям, которые закрывают госномера, придется платить за парковочное место.

По итогам этого года поступления в городской дорожный фонд могут достичь 800 млн руб. Благодаря этим средствам в Краснодаре содержат автомобильные дороги, устанавливают умные светофоры и развивают инфраструктуру.

Заместитель главы города Владимир Архипов подчеркнул, что необходимо увеличить количество стационарных аппаратно-программных комплексов фотофиксации на некоторых парковках. Сейчас в краевой столице их 12, в первом полугодии 2025 года планируют установить еще минимум 50. По его словам, они окупятся в течение месяца и принесут пользу городу.

В администрации Краснодара отметили, что в городе обустроено 270 муниципальных парковок. В 2024 году краевая столица заняла второе место в России по развитию парковочного пространства. Количество пользователей, зарегистрированных в мобильном приложении «Городские парковки», достигло 500 тыс., из них 130 тыс. зарегистрировались в этом году. Также сформированы предложения по улучшению паркингов на 2025 год. Они касаются расширения вариантов оплаты и отказа от паркоматов. Во многих крупных городах России их уже не применяют. По словам Евгения Наумова, 97% пользователей выбирают онлайн-оплату, от паркоматов необходимо отказываться. Взамен прорабатывается оплата по смс, через приложения банков, «Яндекс Навигатор» и чат-бот в Telegram.

Алина Зорина