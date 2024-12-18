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Правила благоустройства Красноярска заставят убрать надземные провода связи

К 2030 году с улиц Красноярска предстоит убрать все надземные провода. Это требование, касающееся линий связи, телевидения, радио, интернета и других сетей, содержится в правилах благоустройства, утвержденных горсоветом.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В историческом центре Красноярска линии связи должны быть уложены под землю в кабель-каналы еще раньше — к 2028 году, на магистральных улицах — к 2029-му. Надземное размещение может быть разрешено только в виде исключения.

«Раздел, определяющий размещение кабельных линий и проводов, в правила благоустройства включили первые»,— отмечается в сообщении мэрии Красноярска.

Валерий Лавский

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