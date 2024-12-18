Авито Работа: за год в Башкирии предлагаемая зарплата курьеров выросла на 21%

В Башкирии в этом году средняя предлагаемая зарплата курьеров увеличилась на 21% и достигла 117,8 тыс. руб. в месяц. По величине средней предлагаемой зарплаты курьеров республика находится на втором месте в России. По этому показателю лидирует Красноярский край (119,7 тыс. руб.), на третьем месте — Тульская область (117,6 тыс. руб.).

Самый большой прирост зарплатных предложений за год — в Новосибирской области (на 44%, с 77,7 тыс. до 112,3 тыс. руб.). На 37% вырос предлагаемый доход курьеров в Ростовской области, на 30% — в Волгоградской области.

За год востребованность курьеров в России выросла на 33%.

Майя Иванова