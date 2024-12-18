Сбер представил исследование стоимости долгосрочной аренды жилья в Ставрополе и на Кавминводах

Эксперты Сбера проанализировали, как менялся рынок долгосрочной аренды квартир в Ставрополе, Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Минеральных Водах в течение 2024 года. Данные основаны на анализе объявлений с сайта Домклик. В рамках исследования было проведено сравнение медианной стоимости аренды одного кв. м в январе, июле и декабре.

Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky

В начале года самые выгодные предложения были в Ставрополе и Ессентуках — 500 рублей за кв. м. То есть аренда стандартной 1-комнатной квартиры площадью 35 кв. м обошлась бы в этих городах 17 500 рублей в месяц. Чуть дороже было арендовать жилье в Минеральных Водах — 511 рублей за кв. м. В Железноводске кв. м предлагали снять за 521 рубль. В Пятигорске и Кисловодске медианная стоимость аренды кв. м составляла 696 и 833 рубля соответственно.

В разгар лета цена поднималась в Ставрополе (до 516 рублей), Кисловодске (до 891 рубль), Ессентуках (до 625 рублей) и в Железноводске. Причем в последнем прирост оказался максимальным +56% (до 812 рублей). При этом в Минеральных Водах цена аренды снизилась на 16% от начала года — до 429 рублей за кв. м. В Пятигорске также зафиксировано падение стоимости до 643 рублей.

Фото: Нейросеть Сбера Kandinsky

Сейчас же, в декабре, дороже всего обойдется долгосрочная аренда кв. м в Кисловодске (865 рублей), а дешевле всего — в Ставрополе (571 рубль) и Железноводске (574 рубля). Медианная стоимость аренды кв. м в Пятигорске составляет 714 рублей, в Ессентуках — 633 рубля, а Минеральных Водах — 606 рублей.

Таким образом, в течение всего уходящего года меньше всего аренда кв. м стоила в столице региона — Ставрополе, а дороже всего — в Кисловодске.

Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка: «Ставрополье входит в топ-15 регионов по объему ввода жилой недвижимости. Только за этот год построено более 1,8 млн кв. м. Возведение новых жилых объектов поддерживается развитием инфраструктуры, благоустройством, появлением социально важных учреждений. Благодаря комплексному подходу Ставрополье становится все более комфортным для жизни и туризма. Кто-то изначально приобретает здесь жилье для себя, а кто-то — в качестве инвестиции и для переезда в будущем. При этом сдача жилья в аренду является хорошим подспорьем и возможностью получать дополнительный доход».