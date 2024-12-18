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Челябинские водители скорой помощи начнут получать надбавку к зарплате с декабря

Министерство здравоохранения Челябинской области заявило о предоставлении ежемесячной надбавки к зарплате водителей скорой помощи подведомственных учреждений региона в размере 7 тыс. руб. По поручению губернатора первые выплаты они получат уже в декабре этого года, сообщает пресс-служба минздрава.

«Это еще одна мера поддержки, которую мы вводим для стимулирования специалистов социальной сферы региона. Мы уверены, что данное улучшение условий труда позволит повысить мотивацию работников, а также привлечь новых специалистов в эту востребованную профессию»,— прокомментировали в пресс-службе минздрава. Сообщается, что изначально средства на надбавки к заработной плате планировалось выделить в 2025 году.

На сегодняшний день в Челябинской области 34 медицинские организации оказывают скорую медицинскую помощь. Круглосуточно на дежурстве работают 270 выездных бригад.

16 декабря в паблике «Типичный Чебаркуль» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, в которой сообщалось о массовых увольнениях водителей бригад скорой помощи районной больницы Чебаркуля. По словам автора, их зарплаты не превышают 25 тыс. руб. при работе по 12 часов в сутки. По данным 74.ru, 17 декабря в Чебаркуль выехал заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин для встречи с водителями, подавшими заявления на увольнение. После совещания сотрудники передумали увольняться.

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