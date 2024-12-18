Махачкалинское «Динамо» больше других клубов пострадало от судейских решений. Об этом сообщает «Спорт Экспресс». Издание опубликовало статистику ошибок арбитров в этом футбольном сезоне. По мнению аналитиков, чаще всего арбитры ошибались в пользу «Краснодара». Возможны ли положительные сдвиги в вопросах футбольного судейства? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Уровень судейства в российском футболе обсуждается давно. Проблема вышла на новый уровень после скандала, связанного с самарским клубом «Крылья Советов», который, по заявлению губернатора области Вячеслава Федорищева, задолжал коррупционным структурам, связанным с судейством 36 млн руб. Наглядно масштаб судейской трагедии стал понятен после того, как «Спорт Экспресс» опубликовал цифры по текущему сезону. В 144-х матчах судейские бригады допустили 44 ошибки, причем это без решений, которые исправили видеоассистенты.

Если добавить эти помарки, то получится кругленькая цифра 100. То есть более чем две трети футбольных матчей не обходятся без неоднозначных решений «людей в черном». Глава РПЛ Александр Алаев не раз обозначал вопросы, на которые пока нет ответов: «Не всем клубам понятно, как происходит назначение, оценка судей, как работает рейтинг и ЭСК. Все-таки клубы имеют право знать ответ, имеют право понимать, как работает судейская структура. Клубы тратят большие деньги, хотелось бы прозрачности и понимания принятий решений».

Возможно, многое станет ясно после ближайшего исполкома РФС, который должен состояться в ближайшую пятницу, 20 декабря. Судейский вопрос чиновники точно будут разбирать. Если верить инсайдерской информации, то футбольный мир ждут перемены, не кардинальные конечно, но все-таки. Например, экспертно-судейская комиссия вроде как должна стать по-настоящему независимой.

Пока же эта организация ведет себя очень неоднозначно, уверен эксперт в области судейства Леонид Калошин: «Те, кто принимают решения, забыли о том, что на самом деле есть два термина — это "правильное решение судьи" и "ошибочное решение судьи". Если вы посмотрите сайт РФС, когда они выкладывают решение экспертной комиссии, там всегда заголовки: "ЭСК поддержала такого-то". Их поддерживать не надо, им надо просто говорить, правильное решение или ошибочное. Тогда со стороны футбольного сообщества будет меньше злобы».

По оценке аналитиков «Спорт Экспресса», чаще остальных в этом сезоне от ошибок арбитров страдало махачкалинское «Динамо». И хотя среди других пострадавших числятся «Локомотив» и даже «Зенит», откровенно, как говорят в футбольном мире, «убивать» судьи стараются не самые богатые команды, уверен бизнесмен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Есть клубы с небожителями, а есть с простолюдинами, такие, как "Махачкала". Если вы обидите "Спартак", визг будет такой, что пингвины в Антарктиде начнут уши затыкать. А если "Махачкалу", ну и что, они там поскандалят недельку и заткнутся.

Вот они четко определили: нищие клубы глушим, а богатые стараемся обходить стороной и обращаемся с ними нежно».

Все это возможно потому, что в нашем футболе, во-первых, нет единой трактовки эпизодов, а, во-вторых, полностью отсутствует прозрачность судейских решений. По большому счету эти проблемы можно решить. Например, во многих европейских чемпионатах размещают в открытом доступе переговоры арбитров VAR, что бы логика их решений была понятна.

С трактовками сложнее, но при определенном подходе с ними тоже можно разобраться. Главное, чтобы в РФС захотели это сделать. А то история с коррупционным скандалом в Самаре, несмотря на резонанс, потихоньку сходит на нет, да и недовольство клубов арбитрами пока должной реакции сверху не вызывает.

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Владимир Осипов