На фоне непогоды аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Аэропорт Сочи продолжает функционировать без задержек рейсов на фоне неблагоприятных погодных условий. Однако время в пути до аэропорта может увеличиться из-за сложной дорожной ситуации, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Днем ранее специалисты восстановили движение поездов на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже в Туапсинском районе после инцидента с селевым потоком. Ситуация стабилизировалась вечером того же дня. В результате этого происшествия задержали 12 поездов, в том числе как дальние, так и пригородные маршруты.

В то же время участок федеральной трассы А-147 в районе Адлер — Веселое подтопило, что привело к временному закрытию движения. Из берегов вышла река Херота. Несколько дворов и дом оказались подтоплены. Работы по устранению последствий сильного дождя продолжаются: за ночь в Сочи выпало 42 мм осадков — это более четверти месячной нормы. Красная Поляна также столкнулась с сильным снегопадом, который парализовал движение транспорта. Однако к утру интенсивность осадков начала снижаться, и синоптики сообщают, что пик непогоды уже прошел.

Мария Удовик