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Коммерсантъ FM
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Володин предложил дать чиновникам Донбасса статус ветерана

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил приравнять работников военно-гражданских администраций ЛНР и ДНР к ветеранам боевых действий. Об инициативе сообщила пресс-служба Госдумы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Володин озвучил предложение на фоне закона, который наделяет статусом ветерана чиновников военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей. Госдума приняла его в третьем чтении 10 декабря и отправила на рассмотрение в Совет Федерации.

«Мы этот правительственный законопроект приняли, он был направлен для рассмотрения и одобрения в Совет федерации, но за несколько дней, которые прошли с момента его принятия, депутатам стало поступать очень много обращений от жителей Донецкой и Луганской Народных Республик с просьбой распространить действие норм этого закона и на эти два субъекта»,— сказал господин Володин.

Закон, принятый 10 декабря, также позволяет получить статус ветерана боевых действий работникам МЧС, которые искали и обезвреживали взрывоопасные предметы на территориях Украины, ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Те, кто получил увечье или тяжелое ранение во время таких работ, будут признаны инвалидами боевых действий.

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