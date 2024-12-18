Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд продлил арест уральского правозащитника Алексея Соколова до января 2025 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей уральскому правозащитнику Алексею Соколову, обвиняемому в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч.1 ст. 282.4 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, срок содержания под стражей продлили по 4 января 2025 года.

Алексей Соколов

Алексей Соколов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Соколов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адвокат Алексея Соколова подавал апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела, выслушал мнения сторон и оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомни, следствие считает, что в период с октября по декабрь 2023 года он «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы» размещал в Telegram-канале «Правозащитники Урала» материалы с заведомо недостоверной общественно-значимой информацией. По данным силовиков, в Telegram-канале он также публиковал ссылки и символику сети Facebook (Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Летом этого года Организация Объединенных Наций (ООН) призвала освободить из СИЗО Алексея Соколова.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...