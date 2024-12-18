Суд продлил арест уральского правозащитника Алексея Соколова до января 2025 года

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей уральскому правозащитнику Алексею Соколову, обвиняемому в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ч.1 ст. 282.4 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, срок содержания под стражей продлили по 4 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Соколов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Соколов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Адвокат Алексея Соколова подавал апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции рассмотрел материалы дела, выслушал мнения сторон и оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомни, следствие считает, что в период с октября по декабрь 2023 года он «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы» размещал в Telegram-канале «Правозащитники Урала» материалы с заведомо недостоверной общественно-значимой информацией. По данным силовиков, в Telegram-канале он также публиковал ссылки и символику сети Facebook (Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Летом этого года Организация Объединенных Наций (ООН) призвала освободить из СИЗО Алексея Соколова.