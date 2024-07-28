В ООН просят освободить из СИЗО уральского правозащитника Соколова

В Организации Объединенных Наций (ООН) призвали освободить из СИЗО уральского правозащитника Алексея Соколова, который обвиняется в публичном демонстрировании символики экстремистских организаций, сообщили в пресс-службе ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Соколов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Соколов во время заседания суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ООН считают, что правозащитник был «задержан произвольно». «Работа Алексея Соколова имеет решающее значение для освещения злоупотреблений в российских местах лишения свободы, в частности продолжающихся пыток и жестокого обращения с задержанными и заключенными»,— заявили эксперты.

В начале июля Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Алексея Соколова сроком до 1 сентября. Следствие считает, что в период с октября по декабрь 2023 года он «под видом достоверных сообщений, направленных на опорочивание деятельности уголовно-исполнительной системы» размещал в Telegram-канале «Правозащитники Урала» материалы с заведомо недостоверной общественно-значимой информацией. По данным силовиков, в Telegram-канале он также публиковал ссылки и символику сети Facebook (Meta, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее в квартире правозащитника прошли обыски, в ходе которых изъяли документы на иностранных языках, визы в страны Евросоюза, вид на жительство в Грузии и заявки на грантовые проекты. Были обнаружены материалы, датируемые сентябрем 2022 года, пропагандирующие идеологию движения ЛГБТ (в России признано экстремистским и запрещено).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте