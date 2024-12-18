Ростовский областной суд оставил приговор экс-директору «Амилко» без изменений

Ростовский областной суд оставил без изменений приговор бывшему директору завода по переработке кукурузы «Амилко» Евгению Гладышеву по делу о разглашении коммерческой тайны (ч.3 ст.183 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт компании «Амилко» Фото: Официальный сайт компании «Амилко»

Евгений Гладышев обвиняется в передаче данных завода «Амилко», составляющих коммерческую тайну, конкуренту – волгоградскому «НьюБио». По данным Ведомости Юг, в переданной базе данных завода была информация об оборудовании, поставщиках и покупателях. При доказательстве вины суд использовал переписку Евгения Гладышева на корпоративной сим-карте и показания свидетелей.

По данным Rusprofile, предприятие «Амилко» зарегистрировано в Миллерово в 2006 году. Завод по производству различных видов крахмалов начал работу в 2009 году. Учредителями являются компания Amylco Maize Manufacturing Company (80%) и Николай Серебряков (18%). С 2019 года генеральным директором является Сергей Болдырев. По итогам 2023 года предприятие заработало 9,8 млрд руб, чистая прибыль составила 2,5 млрд руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о взыскании $170 тыс. с компании Link Line Company for General (Ирак) в пользу завода по производству крахмала «Амилко». Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил требование донского предприятия о взыскании задолженности за поставленную продукцию.

Ева Китаева