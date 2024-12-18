Песков: Путин соболезнует близким погибшего генерала Кириллова

Президент Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он назвал власти Украины заказчиком убийства господина Кириллова.

Теракт был осуществлен вчера, 17 декабря. Около дома начальника РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Сегодня, 18 декабря был задержан гражданин Узбекистан, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован СБУ, за убийство ему пообещали $100 тыс.

О расследовании — в материале «Ъ» «Террориста вычислили по каршерингу».