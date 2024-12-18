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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин соболезнует близким погибшего генерала Кириллова

Президент Владимир Путин соболезнует в связи с гибелью начальника начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ Игоря Кириллова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все глубоко соболезнуют, и президент глубоко соболезнует в этой связи»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он назвал власти Украины заказчиком убийства господина Кириллова.

Чем известен генерал Игорь Кириллов

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Теракт был осуществлен вчера, 17 декабря. Около дома начальника РХБЗ заложили взрывное устройство в электросамокат и привели его в действие дистанционно, когда Игорь Кириллов вышел из подъезда. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. Сегодня, 18 декабря был задержан гражданин Узбекистан, подозреваемый в организации взрыва. На допросе он сказал, что был завербован СБУ, за убийство ему пообещали $100 тыс.

О расследовании — в материале «Ъ» «Террориста вычислили по каршерингу».

Фотогалерея

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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Взрыв у дома на Рязанском проспекте прогремел в шесть часов утра, когда водитель заехал за генералом Кирилловым и они, выйдя из подъезда, направились к служебной Toyota

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Мощность СВУ, начиненного, по предварительным данным, пластиковой взрывчаткой, была относительно небольшой — порядка 1 кг тротила

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнитель преступления находился рядом, наблюдая за жертвами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Дело расследуется по трем статьям УК РФ — 105, 205 и 222 (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Исполнителя и его возможных сообщников в случае поимки также ждет и обвинение в госизмене (ст. 275 УК)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По версии следствия, за преступлением, очевидно, стоят украинские спецслужбы — СБУ. Их представители выбрали генерала Кириллова в качестве цели, скорее всего, из-за его публичности

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Возглавляя войска с 2017 года, он участвовал в брифингах, рассказывая в том числе об американских биолабораториях на Украине. 17 декабря он также собирался встретиться с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

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