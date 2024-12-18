В Башкирии экс-жених не смог взыскать с бывшей невесты свадебные расходы

В Салавате жених не смог взыскать со своей несостоявшейся невесты расходы на свадьбу и компенсацию морального вреда. Салаватский городской суд, а вслед за ним и Верховный суд Башкирии отказали заявителю в удовлетворении требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Истец указал, что 14 мая этого года они с ответчицей подали заявление о регистрации брака, церемония должна была состояться 21 июля. В связи с подготовкой к свадьбе жених потратил деньги на приобретение золотых колец, набора свадебных бокалов, подвязки невесты, свадебного семейного банка-сундучка, пригласительных, табличек, номерков, стенда размещения гостей, а также внес задаток за аренду загородного дома — всего 197,4 тыс. руб. Решение о тратах принималось совместно женихом и невестой, но по инициативе последней свадьба не состоялась.

Жених просил взыскать с ответчицы 98,7 тыс. руб. неосновательного обогащения, 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также судебные расходы.

Согласно документам и чекам, которые предоставил суду истец, найм загородного коттеджа «Премиум Холл» на день предполагаемой свадьбы обошелся ему в 30 тыс. руб., подвязка невесты — в 494 руб., свадебный семейный банк — в 387 руб., набор бокалов, набор «Семейный очаг» и набор для свадебного торта стоили 5,7 тыс. руб., два золотых обручальных кольца — 36,8 тыс. руб., пригласительные — 44,1 тыс. руб., таблички, номерки и стенд — 80 тыс. руб.

Коллегия Верховного суда поддержала вывод суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований, так как затраты на подготовку к регистрации брака истец нес добровольно, приобретенное имущество в настоящий момент находится у него.

Доводы жалобы о том, что истец тратил деньги не на собственные нужды, а для общей цели, часть заказанных предметов не может быть использована где-то еще, не могут повлечь отмену решения, потому что «несение указанных затрат является проявлением добровольного и намеренного волеизъявления при отсутствии какой-либо обязанности со стороны ответчика», отмечается в апелляционном определении.

Майя Иванова