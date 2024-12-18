В Чувашии возбудили дело после гибели рабочего на ферме

В Комсомольском округе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти работника сельхозпредприятия из-за нарушения требований охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Комсомольском округе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти работника сельхозпредприятия

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике В Комсомольском округе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту смерти работника сельхозпредприятия

Фото: Пресс-служба СКР по Чувашской Республике

По данным следствия, трагедия произошла 26 июля 2024 года на молочно-товарной ферме в селе Чурачики. Рабочий, выполнявший работы по уборке помещения коровника, упал в канал движущегося транспортера для уборки отходов. В результате полученной травмы грудной клетки мужчина скончался через два дня в больнице. Следователи установили, что происшествие стало возможным из-за нарушений техники безопасности со стороны ответственных сотрудников предприятия.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы и допрашиваются свидетели.

Анар Зейналов