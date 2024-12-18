В Челябинске хотят благоустроить гостевой маршрут у вокзала за 53,4 млн рублей

Администрация Советского района Челябинска объявила два аукциона на благоустройство и освещение гостевого маршрута по улице Свободы, рядом с железнодорожным вокзалом. Начальная стоимость первого — на благоустройство — составляет 42,5 млн руб., второго — на монтаж и восстановление сетей освещения — 10,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчикам предстоит проводить работы на улице Свободы от улицы Евтеева до пересечения с улицей Российской по нечетной стороне и до улицы Свободы, 102 по четной стороне. Приступить к исполнению контракта нужно с начала апреля 2025 года. В рамках основного контракта необходимо демонтировать имеющиеся элементы благоустройства, в том числе тротуар, лестницу, деревья и кустарники, а после установить новые. На участке должны быть велопарковка, 19 скамеек из металла и бруса, 17 урн для мусора, пять широких качелей и семь декоративных камней. В части озеленения — яблоня Недзвецкого (морозостойка, неприхотлива, устойчива к вредителям и болезням — прим. ред.), восемь казацких можжевельников, 144 красных петуний и 27 кг посевного газона. Закончить демонтаж необходимо до конца мая, а все работы — до августа. Второй контракт подразумевает установку освещения и пуско-наладочные работы. На исполнение обязанностей подрядчику выделили 3,5 месяца — с начала апреля до середины июля. Заявки принимаются до 25 декабря.

Виталина Ярховска