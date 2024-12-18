Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинске хотят благоустроить гостевой маршрут у вокзала за 53,4 млн рублей

Администрация Советского района Челябинска объявила два аукциона на благоустройство и освещение гостевого маршрута по улице Свободы, рядом с железнодорожным вокзалом. Начальная стоимость первого — на благоустройство — составляет 42,5 млн руб., второго — на монтаж и восстановление сетей освещения — 10,9 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчикам предстоит проводить работы на улице Свободы от улицы Евтеева до пересечения с улицей Российской по нечетной стороне и до улицы Свободы, 102 по четной стороне. Приступить к исполнению контракта нужно с начала апреля 2025 года. В рамках основного контракта необходимо демонтировать имеющиеся элементы благоустройства, в том числе тротуар, лестницу, деревья и кустарники, а после установить новые. На участке должны быть велопарковка, 19 скамеек из металла и бруса, 17 урн для мусора, пять широких качелей и семь декоративных камней. В части озеленения — яблоня Недзвецкого (морозостойка, неприхотлива, устойчива к вредителям и болезням — прим. ред.), восемь казацких можжевельников, 144 красных петуний и 27 кг посевного газона. Закончить демонтаж необходимо до конца мая, а все работы — до августа. Второй контракт подразумевает установку освещения и пуско-наладочные работы. На исполнение обязанностей подрядчику выделили 3,5 месяца — с начала апреля до середины июля. Заявки принимаются до 25 декабря.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...