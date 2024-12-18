В Анапе открыли пункт спасения птиц

В анапском поселке Витязево открыли пункт спасения птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Для помощи пернатым организовали команду ветеринаров и волонтеров. Пункт развернут по адресу: Черноморская, 120б. Привезти птиц можно до 18:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 918 188 56 41.

Ранее директор Русского орнитологического общества, кандидат биологических наук Владимир Романов в беседе с ТАСС сообщил, что на побережье Кубани уже находят мертвых птиц. Эксперт предупредил, что спасти удастся не всех пернатых.

Татьяна Ручкина