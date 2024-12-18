В Уфе оспаривают контракт Дворца борьбы на поставку прожекторов за 95 млн рублей

Уфимская предпринимательница Сания Захарова подала в арбитражный суд Башкирии иск, в котором просит признать недействительным электронный аукцион и договор на поставку светового оборудования, заключенный между ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ "Дворец борьбы"» и ООО «Медиасервис». Определением суда заявление госпожи Захаровой оставлено без движения до полной оплаты госпошлины.

Договор между магнитогорским «Медиасервисом» и Дворцом борьбы был заключен 23 сентября. По нему компания должна была поставить спортивному учреждению 159 прожекторов. Покупка была профинансирована из республиканского бюджета.

Индивидуальная предпринимательница Сания Захарова зарегистрирована в 2019 году, занимается оптовой торговлей. По данным Rusprofile, ее основным государственным заказчиком является Управление капитального строительства Башкирии, с которым заключено 16 контрактов на поставку светового, акустического, сценического и другого оборудования общей стоимостью 32,4 млн руб.

ООО «Медиасервис» зарегистрировано в 2014 году в Магнитогорске, основной вид деятельности — оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Учредителями компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. являются Евгений Стариков и Дмитрий Жигалов. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка ООО составила 240 млн руб., прибыль — 25 млн руб.

Идэль Гумеров