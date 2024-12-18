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Курганский фермер организовал контактный зоопарк без лицензии

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало предостережение главе шадринского фермерского хозяйства Айдару Абашеву за использование животных в культурно-зрелищных целях без лицензии. Кроме того, были выявлены нарушения по их содержанию, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки инспекторы обнаружили, что на ферме не утвержден режим кормления животных, отсутствуют сертификаты на корма, не обеспечивается полноценный доступ животных к свежей питьевой воде. Также полы и стены вольеров сделаны из дерева, из-за чего в них нельзя провести качественную дезинфекцию

Главе фермерского хозяйства необходимо устранить выявленные нарушения.

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