АО «НЭСК» уделяет большое внимание развитию и популяризации электрозарядных станций (далее — ЭЗС), установленных компанией в Краснодарском крае. Эту цель преследует и стартовавшая 17 декабря

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акция «На свободной станции дешевле», которая продлится до 31 января 2025 года. Акция проводится в 12 городах края на 24 ЭЗС.

Для граждан — пользователей электромобилями* на этих станциях в период проведения акции установлен тариф 18 руб. за кВт*ч, а одним из обязательных условий является необходимость зарядить электромобиль на общий объем не менее 400 кВт*ч.

Победителя акции, который будет иметь наибольший показатель приобретения кВт*ч на перечисленных ниже ЭЗС, ждет главный приз — домашняя зарядная станция.

Список городов и адресов, где установлены ЭЗС, участвующие в акции:

1.1. 23E001265 г. Абинск, ул. Комсомольский, 78.

1.2. 23E001273 г. Абинск, ул. Ставропольская, 1а.

1.3. 22F000209 г. Анапа, ул. Владимирская, 134.

1.4. 22F000205 г. Анапа, ул. Калинина, 2Б.

1.5. 22F000202 г. Анапа, ул. Железнодорожная, 6.

1.6. 22F000169 г. Анапа, ул. Крепостная, 67.

1.7. 23F001280 г. Армавир, ул. Чичерина, 83.

1.8. 22F000212 г. Геленджик, ул. Набережная, 12.

1.9. 22F000216 г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 75.

1.10. 23E001255 г. Краснодар, ул. Алтайская, 17.

1.11. 23E001260 г. Краснодар, ул. Стадионная, 2/1.

1.12. 22F000193 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36/2.

1.13. 22F000217 г. Краснодар, ул. Зиповская, 11.

1.14. 23E001289 г. Кропоткин, ул. Шоссейная, 17.

1.15. 23E001262 г. Крымск, ст. Нижнебаканская, ул. Ленина, 28/1.

1.16. 23E001288 г. Курганинск, ул. Кочергина, 158.

1.17. 23E001298 г. Лабинск, ул. Революционная, 417.

1.18. 23E001282 г. Лабинск, ул. Победы, 284.

1.19. 22E000196 г. Новороссийск, ул. Советов, 55.

1.20. 22F000199 г. Новороссийск, ул. Леднева, 2.

1.21. 23E001293 г. Новороссийск, ул. Красноцементная.

1.22. 22F000197 г. Новороссийск, ул. Верейского, 7А.

1.23. 23E001300 г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 65.

1.24. 22F000178 г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, 3.

*В акции участвуют граждане — пользователи электромобилей, зарегистрированные в приложении «ПКИ Электро порт».

http://www.nesk.ru/kontakti/krasnodar/