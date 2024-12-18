Акция «На свободной станции дешевле»
АО «НЭСК» уделяет большое внимание развитию и популяризации электрозарядных станций (далее — ЭЗС), установленных компанией в Краснодарском крае. Эту цель преследует и стартовавшая 17 декабря
акция «На свободной станции дешевле», которая продлится до 31 января 2025 года. Акция проводится в 12 городах края на 24 ЭЗС.
Для граждан — пользователей электромобилями* на этих станциях в период проведения акции установлен тариф 18 руб. за кВт*ч, а одним из обязательных условий является необходимость зарядить электромобиль на общий объем не менее 400 кВт*ч.
Победителя акции, который будет иметь наибольший показатель приобретения кВт*ч на перечисленных ниже ЭЗС, ждет главный приз — домашняя зарядная станция.
Список городов и адресов, где установлены ЭЗС, участвующие в акции:
- 1.1. 23E001265 г. Абинск, ул. Комсомольский, 78.
- 1.2. 23E001273 г. Абинск, ул. Ставропольская, 1а.
- 1.3. 22F000209 г. Анапа, ул. Владимирская, 134.
- 1.4. 22F000205 г. Анапа, ул. Калинина, 2Б.
- 1.5. 22F000202 г. Анапа, ул. Железнодорожная, 6.
- 1.6. 22F000169 г. Анапа, ул. Крепостная, 67.
- 1.7. 23F001280 г. Армавир, ул. Чичерина, 83.
- 1.8. 22F000212 г. Геленджик, ул. Набережная, 12.
- 1.9. 22F000216 г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 75.
- 1.10. 23E001255 г. Краснодар, ул. Алтайская, 17.
- 1.11. 23E001260 г. Краснодар, ул. Стадионная, 2/1.
- 1.12. 22F000193 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36/2.
- 1.13. 22F000217 г. Краснодар, ул. Зиповская, 11.
- 1.14. 23E001289 г. Кропоткин, ул. Шоссейная, 17.
- 1.15. 23E001262 г. Крымск, ст. Нижнебаканская, ул. Ленина, 28/1.
- 1.16. 23E001288 г. Курганинск, ул. Кочергина, 158.
- 1.17. 23E001298 г. Лабинск, ул. Революционная, 417.
- 1.18. 23E001282 г. Лабинск, ул. Победы, 284.
- 1.19. 22E000196 г. Новороссийск, ул. Советов, 55.
- 1.20. 22F000199 г. Новороссийск, ул. Леднева, 2.
- 1.21. 23E001293 г. Новороссийск, ул. Красноцементная.
- 1.22. 22F000197 г. Новороссийск, ул. Верейского, 7А.
- 1.23. 23E001300 г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 65.
- 1.24. 22F000178 г. Туапсе, ул. Новороссийское шоссе, 3.
*В акции участвуют граждане — пользователи электромобилей, зарегистрированные в приложении «ПКИ Электро порт».
http://www.nesk.ru/kontakti/krasnodar/
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