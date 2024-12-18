За пять лет объем экспорта чувашских компаний увеличится на 70%

Ожидается, что за 2019–2024 годы объем экспорта чувашских компаний увеличится на 70%. Об этом рассказали на заседании Экспортного совета, передает пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

«Нам еще есть над чем поработать и "пополнить копилку", которую нам удалось сформировать за эти два с небольшим года совместной с Экспортным советом работы»,— сообщил Олег Николаев.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов рассказал, что в 2024 году ожидается рост экспорта компаний на 70% по сравнению с 2019 годом. Импорт сократится на 18%. За последние 5 лет экспорт в страны дальнего зарубежья увеличится на 67%. Число экспортеров выросло с 400 до 556.

С 2019 года в рамках нацпроекта республика реализовала три региональных проекта: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт» и «Экспорт продукции АПК». Общий объем финансирования составил 85,8 млн руб.

Министр промышленности и энергетики Сергей Лекарев заявил, что к 2030 году объем экспорта продукции из Чувашии увеличится в 2 раза и составит около 421 млн долларов США.

Ранее стало известно, что в Чувашии с начала 2024 года оказали медицинскую помощь более 14 тыс. иностранцам, что на 76% больше по сравнению с прошлым годом.

Диана Соловьёва