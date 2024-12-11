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В Чувашии с начала года пролечили более 14 тыс. иностранцев

В Чувашской Республике с начала 2024 года оказали медицинскую помощь более 14 тыс. иностранных граждан, что на 76% больше по сравнению со всем прошлым годом. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Сумма доходов от предоставления медицинских услуг иностранцам с начала 2024 года составила 102 тыс. долларов, что на 149% больше по сравнению с показателями за весь 2023 год. Всего в прошлом году было пролечено 8 тыс. иностранных граждан, а общая сумма доходов составила 41 тыс. долларов.

Медицинская помощь иностранным гражданам оказывается в рамках реализации регионального проекта «Экспорт медицинских услуг».

Влас Северин

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