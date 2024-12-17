В Сочи загорелось жилое здание на улице Бытха

На улице Бытха в Сочи произошел пожар в жилом здании барачного типа. Об этом сообщает пресс-служба «Служба спасения города Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: скриншот из видео ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Возгорание произошло на площади около 50 кв. м. На место происшествия прибыли спасатели, которые получили поддержку от дежурной смены ПСО-1.

Специалисты начали работы по проливу и разбору завалов горящего здания. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание. В результате инцидента погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте загорелся двухэтажный многоквартирный дом барачного типа, площадь возгорания составила около 200 «квадратов». Спасатели смогли эвакуировать двух человек, а локализовать возгорание удалось в 11:03.

Мария Удовик