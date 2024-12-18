В Республике Татарстан за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 32 359 новорожденных, включая 280 двоен и одну тройню. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане за 11 месяцев родилось более 32 тысяч детей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ В Татарстане за 11 месяцев родилось более 32 тысяч детей

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среди новорожденных преобладают мальчики — 16 894 (52%), девочек родилось 15 465 (48%).

По словам госпожи Ахметовой, самый активный возраст для материнства приходится на категорию 25–29 лет, что составляет 29% от общего числа рождений. У отцов самый активный возраст составил 30–34 лет (28% от общего числа).

Анар Зейналов