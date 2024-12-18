В Челябинске благоустроят сквер у кардиоцентра за 20 млн рублей

Администрация Центрального района Челябинска объявила аукцион на благоустройство сквера рядом с федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии. Общая стоимость контракта составляет более 20 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Территория, которую необходимо благоустроить, расположена около пруда кардиоцентра на проспекте Героя России Евгения Родионова. Согласно техзаданию, подрядчик должен установить наружное освещение и видеокамеры. Срок выполнения работ — до 1 сентября 2025 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 декабря. Итоги подведут 28 декабря.