Сотрудников Ростехнадзора задержали за взятки от челябинских промышленников

Трое сотрудников Уральского управления Ростехнадзора задержаны по подозрению в получении взяток от представителей промышленных предприятия Челябинской и Свердловской областей. Сумма полученных средств за незаконную выдачу разрешительной технической документации превысила 5,7 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в подразделениях федерального надзорного ведомства в Челябинске, Екатеринбурге и Москве. «По версии следствия, должностные лица Ростехнадзора принуждали ряд руководителей предприятий заключать контракты с подконтрольными организациями на подготовку технической документации по завышенным ценам», —сообщает ТАСС.

Кроме сотрудников Ростехнадзора задержаны два руководителя подконтрольной им коммерческой организации. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 (получение взяток в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).