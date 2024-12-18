Краснодар и курорты Кубани попали в топ популярных направлений для автотуризма

Краснодар, Сочи и другие популярные курорты Краснодарского края попали в топ-10 популярных направлений для автотуризма в декабре. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Сочи оказался на третьем месте по популярности направлений для автопутешествий — на курорт зарегистрировано 7% от всех бронирований в России в декабре. В среднем в город едут на четыре ночи, стоимость одной в среднем — 5 тыс. руб. Курорт Красная Поляна оказался на седьмом месте по популярности у автопутешественников. Туда едут на три ночи в среднем. При этом там самая высокая стоимость размещения, превышающая другие направления в несколько раз — 13,5 тыс. руб.

Курорт обгоняют только Москва (12% бронирований) и Санкт-Петербург (9%). В эти города туристы едут на три ночи. Стоимость суток в столице обойдется почти в 6 тыс. руб. в среднем, в Петербурге — около 4,7 тыс. руб.

Краснодар занял пятое место в списке. В столицу Кубани туристы едут в среднем на две ночи, стоимость одной составит 3,7 тыс. руб.

Сразу за Краснодаром по популярности крымская Ялта. Туристы едут на своих машинах в этот город на пять дней в среднем, стоимость одной ночи составит около 4,7 тыс. руб.

На столько же ночей выбирают туристы Геленджик, который оказался на последнем месте топа популярных направлений. Стоимость размещения на курорте в среднем составляет 4,8 тыс. руб.

В топ также попали Казань (4,7 тыс. руб. / 3 ночи), Калининград (3,7 тыс. руб. / 5 ночей) и Нижний Новгород (3,8 тыс. руб. / 4 ночи).

Татьяна Ручкина